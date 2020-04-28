شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. غراهام يدعو لرد أميركي على الصين ويطالب بتعويضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بسحب المصانع الأميركية من الصين ونقلها الى داخل الولايات المتحدة الأميركية، وطالب بصنع المستلزمات الطبية داخل أميركا وليس في الصين، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إرسال فاتورة أعباء فيروس كورونا الى الصين لدفع تعويضات عن تفشي هذا الوباء، وفقا لما أوردته "يو إس نيوز"US news الأميركية.

وأثناء استلام 1.5 مليون قناع جراحي من الصين، اغتنم المسؤولون في ولاية كارولينا الجنوبية، الأحد، الفرصة للتعبيرعن تقديرهم للإمدادات اللازمة لوقف تفشي الفيروس التاجي، ولكن أيضًا للدعوة إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الدولة الأجنبية.

وقال السيناتور غراهام، أثناء تواجده على مدرج مطار غرينفيل-سبارتنبرغ، بعد مشاهدة تفريغ الأقنعة من طائرة بوينغ: "نريد صنع الأقنعة في الولايات المتحدة.. لا نريد أن نعتمد على الصين أو أي شخص في أي مكان لتلبية احتياجاتنا من الرعاية الصحية الأساسية".

وطوال فترة تفشي المرض، دعا غراهام مرارًا وتكرارًا إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين، حيث غرّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يريد أن يكون رد الولايات المتحدة على تفشي وباء كوفيد-19 "قويا للغاية على الصين لإجبارها تغيير سلوكها". كما أخبر "فوكس نيوز" Fox News أن الولايات المتحدة "يجب أن ترسل الى الصين فاتورة للوباء".

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وأشار إلى أنه يتوقع عودة ظهورالفيروس في الخريف، وقال غراهام الأحد إنه يريد أن تكون الولايات المتحدة "على استعداد أفضل بكثير" من حيث الإمدادات اللازمة بحلول الوقت الذي يحدث فيه الفيروس، مضيفاً: "يجب أن تعود سلسلة الإمدادات الطبية إلى أميركا".

وردد النائب الأميركي وليام تيمونز تعليقات غراهام، قائلًا عن ضرورة إرسال الأقنعة من الصين: "لن يحدث هذا مرة أخرى".

ووصف حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر التسليم بأنه "يوم عظيم لولايتنا، وشكر الرئيس دونالد ترمب - الذي يعد حليفاً له منذ فترة طويلة - على "القيادة والتفاهم والشجاعة والابتكار والتشجيع لنا جميعاً للقيام أفضل ما في وسعنا بشكل صحيح لشعب بلادنا ".

كما كرر ماكماستر رغبته في رؤية إعادة فتح اقتصاد الولاية والذي أعلن عن خطوات مبدئية الأسبوع الماضي. وقال "نتطلع للعودة إلى العمل بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان".