الخام الأميركي يخسر أكثر من 14% في الأسواق الآسيوية

تراجع سعر خام غرب ​تكساس​ الوسيط بأكثر من 14 % في الأسواق الآسيوية بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده ​النفط​ية القصيرة الأجل.

وهذا "النفط الخفيف الحلو" الذي يعتبر معيارياً في تسعير الخامات الأميركية هوى بنسبة 14,8% في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 10,88 دولاراً للبرميل، وذلك في خضمّ مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.