بري أكد ضرورة مكافحة الفساد وفق القانون: مخيلات واسعة تحاول أن تحلم بحصول خلاف بين أمل وحزب الله

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "ضرورة ​مكافحة الفساد​، ونحن أوّل من طالب بذلك، إنّما وفق القانون وبإنصاف وبعيدًا عن التجنّي. لذلك، فإنّ المطلوب هو اتخاذ خطوات قانونيّة يمكن اعتمادها، وليس خطوات تكون عرضة للطعن فيها جرّاء الأخطاء القانونيّة الّتي تعتريها".

وركّز في حديث صحافي، على "صلابة العلاقة بين "​حركة أمل​" و"​حزب الله​"، متوقّفًا عندما ما يُثار على مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود خلاف حاد بين الحركة والحزب، وأعرب عن استغرابه "عزف بعض الجهات على خلاف بين "أمل" و"حزب الله". ولفت إلى أنّ "هذه المخيّلات الواسعة الّتي تحاول أن تحلم بحصول خلاف أو اختلاف بين الحركة والحزب، أو تسعى لأن تخترع خلافًا بيننا، هي كمَن يسعى ليرتوي من جدول لا ماء فيه، وكُلّ ما يحاولون أن يؤسّسوا عليه ربطًا بتغريدة من هنا أو كلام من هناك، هي فقّاعات صابون غائر".

وأشار بري إلى أنّه "قد مرّ علينا معًا، كحركة وحزب، كثير من الأوقات الصعبة، والعلاقة بيننا تعرّضت لمحاولات أصعب بكثير للمَس بها وفشلت، بل بالعكس نعود أكثر التصاقًا والتحامًا"، مبيّنًا أنّه "ليس فقط لمصلحة الجانبين أن تبقى العلاقة بينهما على صلابتها وممتازة ومميزة، بل هي لمصلحة ​لبنان​، ونحن نرى من المنظار نفسه، وليست الحركة ولا الحزب من يضيّع البوصلة في الأوقات الدقيقة من عمر الوطن".