ركّزت مصادر في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّه "لم يعد هناك من لحظة أمان يعيشها البلد في ظلّ ​حكومة​ عرجاء تغطّيها العقليّة الإنتقاميّة للعهد، وإرادة أزلامه التخريبيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر إشتراكية للجمهورية: لم يعد هناك لحظة أمان يعيشها البلد بظل حكومة عرجاء تغطيها العقلية الإنتقامية للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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