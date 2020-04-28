أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بأنّ "جميع الطرقات ضمن نطاق ​بيروت​ سالكة، وجميع الطرقات ضمن محافظة ​الشمال​ سالكة باستثناء ساحة ​العبدة​". ولفتت إلى أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​البقاع​، هي ​سعدنايل​ و​الصويري​، وأنّ أوتوستراد صور - صيدا - بيروت سالك بالاتجاهين". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر كل الطرقات ضمن بيروت والشمال سالكة باستثناء ساحة العبدة وطريقا سعدنايل والصويري مقطوعتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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