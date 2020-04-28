مصادر المستقبل للجمهورية: توجّه لتصعيد كبير من قبل رؤساء الحكومات السابقين بوجه حكومة دياب وتفريطها بالبلد

أكّدت مصادر "تيار المستقبل" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ هناك "توجّهًا لتصعيد كبير في وجه حكومة حسان دياب وتفريطها بالبلد"، لافتةً إلى أنّ "موقفًا مهمًّا سيَصدر قريبًا جدًّا عن رؤساء الحكومات السابقين"، الّذين التقاهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أمس.
وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "في ضوء التفاهم على العناوين الرئيسة الّتي يُجمع عليها رؤساء الحكومات الأربعة السابقون: الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في هذه المرحلة بالذات، تقرّر أن يضع السنيورة مشروع بيان يلحظ النقاط المتفاهَم عليها، تمهيدًا لإصداره في الأيام المقبلة في مهلة لا تتعدى يوم الجمعة المقبل".
ورَبطت المصادر هذا الموعد التقريبي الّذي يمكن تقديمه أو تأخيره بـ"انتظار ما ستتّخذه الحكومة في جلستها اليوم وجلسة الخميس المقبل، وهو أمر يفرض مراقبة التطورات ساعة بساعة وخطوة بخطوة قبل وضع البيان الّذي سيقدّم مقاربة لبعض الخطوات، والتحذير من تَجاهل دور القضاء في بعض الخطوات الّتي تستعدّ الحكومة لاتخاذها على خلفيّات انتقاميّة لا تراعي الجوانب القضائيّة الّتي عليهم مراعاتها".
وأشارت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" إلى أنّ "الحديث عن بداية التنسيق بين رؤساء الحكومات الأربعة لا يشكّل تهمة أبدًا، بل انّهم متوافقون على موقف واحد من كلّ ما يجري وخصوصًا في هذه المرحلة بالذات".
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