محمود مراد: توقيف الصرافين الأحمر بتهمة عدم بيع الدولارات في السوق يناقض السوق الحر

اشار رئيس ​نقابة الصرافين​ محمود مراد في حديث صحفي، الى إن "توقيف بعض الصيارفة وختم ابوابهم بالشمع الأحمر بتهمة عدم بيع ​الدولار​ات في السوق يناقض السوق الحر، علما بانه لم يتوافر لدى الصرافين دولارات ب​الاسعار​ التي حددها ​مصرف لبنان​ لان الناس احجمت عن صرف الدولارات التي تملكها بالسعر الذي حدده". وبالنسبة للدولارات المتوافرة في صناديق الصرافين "فهي قد تكون مخصصة لتسديد التزامات عليهم".

اذا السؤال متى يتوافر الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان؟ قال مراد: "عندما يضخ مصرف لبنان دولارات في السوق. فمصادر ضخ الدولارات حاليا شبه معدومة لا عبر التحويلات الالكترونية ولا عبر المصارف ولا عبر السياحة ولا عبر المغتربين... الدولار الوحيد المتوافر في السوق هو ذلك الموجود بين ايدي الناس وهم يرفضون صرفه بالسعر المحدد من مصرف لبنان. لذا سيواصل الصرافون الاضراب حتى ترك الموقوفين منهم وفض الشمع الاحمر عن محلاتهم".