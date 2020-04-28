حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المرتفعات الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.