- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
سجل البر الرئيسى الصينى، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 27 أبريل، ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم ليصل العدد الإجمالى للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.
وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التى تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين. وارتفع عدد الحالات التى لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم.
وظل عدد الوفيات فى البر الرئيسى بسبب المرض دون تغيير عند 4633.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.