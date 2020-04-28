الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

سجل البر الرئيسى الصينى، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 27 أبريل، ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم ليصل العدد الإجمالى للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.



وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التى تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين. وارتفع عدد الحالات التى لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم.

وظل عدد الوفيات فى البر الرئيسى بسبب المرض دون تغيير عند 4633.