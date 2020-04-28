شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل الاثنين على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن، على الرغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. Advertisements وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة، ثورة". وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن الجيش منعهم ما أدى إلى حصول مواجهات.

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