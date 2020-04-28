ميقاتي اطلع من قائد الجيش على الإجراءات التي اتخذها لمعالجة الوضع في طرابلس​​​​​​​

أجرى رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ إتصالاً بقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش لمعالجة الوضع في ​طرابلس​، مشدداً على حماية ​المتظاهرين​ السلميين والممتلكات العامة والخاصة. إضغط للمزيد

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