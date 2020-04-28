6 مليار و36 مليون مخصصة للوظائف المؤقتة بالموزانة العامة للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص للوظائف المؤقتة فى الباب الأول الخاص بالأجور بالموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو 6 مليار و36 مليون و300 ألف جنيه بزيادة قدرها 651 مليون و700 ألف جنيه عن العام المالى 19/20 ويوزع المخصص للوظائف المؤقتة على البنود الآتية: 1- المكافآت الشاملة "خبراء وطنيين" نحو 39 مليون و800 ألف جنيه. 2- المكافآت الشاملة لخبراء أجانب نحو 30 مليون جنيه. 3- أجور موسميين نحو 2 مليار و186 مليون و400 ألف جنيه. 4-مكافات الصبية ومخصص لها نحو 500 ألف جنيه. Advertisements 5-مكافآت أطباء امتياز علاج طبيعى مخصص لهم نحو 167مليون 300 ألف جنيه. 6-مكافآت الأساتذة المتفرغين ومخصص لهم نحو 3مليار و407 مليون و200 ألف جنيه. 7-مكافآت الأساتذة غير المتفرغين ومخصص لهم مليون و500 ألف جنيه. 8-مكافآت مساعدى ومعاونى الوزراء ومخصص لهم 19مليون و100ألف جنيه. يذكر أن وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ومن المنتظر أن تبدا لجنة الخطة مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.

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