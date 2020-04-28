بالصور- فوانيس رمضان تزيّن مستشفى العزل في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

زينت مبادرة "ابدأ بنفسك" والتي أطلقتها مؤسسة الأسرة المصرية بأسوان، بالتعاون مع مؤسسات "ساويرس للتنمية الاجتماعية" وشركة "أوراسكوم" القابضة، مستشفى أسوان التخصصي "العزل" بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، دعمًا للمصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وقالت الدكتورة سهير المصري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأسرة المصرية: "قدمنا الدعم المعنوي لمرضى كورونا بمستشفى العزل بأسوان والذين يقضون فترة العلاج خلال شهر رمضان المعظم داخل المستشفى، وأهدينا المستشفى مجموعة من زينة رمضان، من فوانيس كبيرة وأوراق الزينة الملونة، وفوانيس الخيامية المضاءة لإدخال البهجة والسرور على المرضى، والطاقم الطبي والتمريض الذين يواجهون الفيروس.

وأضافت المصري: "كمبادرة ومؤسسة داعمين لكل الجهود داخل المستشفى من بداية ظهور الفيروس في مصر، وبداية استقبال مستشفى العزل بأسوان للحالات من محافظات الصعيد، وقدمنا لهم الحلوى والمياه والعصائر وأعلام مصر ومستلزمات طبية، تحت رعاية القوات المسلحة المنطقة الجنوبية العسكرية، ومبادرة ابدأ بنفسك".

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