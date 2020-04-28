وضعت في كيس لمنع العدوى.. أداء صلاة الجنازة على متوفاة بـ"كورونا" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أدى الطاقم الطبي والفريق الإداري بمستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية، مساء الاثنين، صلاة الجنازة على حالة توفت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفاد مصدر مسؤول داخل مستشفى العزل بالعجمي، بأن الحالة المتوفاة لسيدة تبلغ من العمر 78 عامًا، من أبناء محافظة البحيرة، نقلت قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية في الحجر الصحي.

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وأضاف المصدر، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء إجراءات الغسل والتكفين مع وضعها داخل كيس محكم الغلق مخصص لمنع نقل العدوى، تلاه إيداع الجثمان داخل صندوق خشبي مجهز لتلك الإجراءات.

وأوضح أنه جرى اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الصلاة على المتوفاة، كما جرى التنسيق مع أسرة السيدة لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير وسط تأمين مشدد.

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