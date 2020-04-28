استغلال حظر التجوال في إعادة تخطيط شوارع الإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
بدأ حي المنتزه أول في الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان سكة حديد سيدي بشر بخط قطار أبو قير.
ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال جولته لتفقد المزلقان بسرعة الانتهاء من أعمال تطويره خلال ساعات حظر التجوال، وذلك لضمان عدم إرباك حركة المرور.
وفي سياق متصل، قال المحافظ إنه يجرى استغلال ساعات الحظر في رصف الطرق وتخطيطها بتحديد الاتجاهات المرورية لإبراز الوجه الحضاري للإسكندرية.
وأضاف الشريف، أنه جرى الانتهاء من تحديد الاتجاهات المرورية للسيارات وأماكن عبور المشاة بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي جابر.
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