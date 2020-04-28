الشباب والرياضة بالوادي الجديد تطلق مسابقة "ثقافية أون لاين" خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تنظم مديرية الشباب والرياضية بالوادي الجديد، مسابقة ثقافية، أون لاين خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار (رمضان يجمعنا)، وذلك ضمن خطة ادارة البرامج الثقافية والتطوعي بالمديرية.
وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مساء الإثنين، أنه في إطار حرص المديرية على تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وخلق روح التنافس وصقل مهاراتهم وشغل أوقات فراغهم وخاصة خلال فترة الحظر تم تنظيم مسابقة ثقافية دينية شبابية تضم ( سؤال كل يوم ) بداية من أول أيام رمضان المبارك وحتى 20 رمضان.
وقال شوقي، إنه يجري الاعلان يوميًا عن السؤال بموقع المديرية على أن يكون المتسابق من الفئة العمرية من 18 حتى 25 عام وترسل الاجابات في مظروف مغلق مرفق به صورة من الرقم القومي ورقم الهاتف، وذلك لديوان المديرية الدور الرابع (ادارة البرامج الثقافية).
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