3 حالات "كورونا" جديدة بالوادي الجديد وارتفاع المصابين إلى 17 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 3 عينات جديدة بالداخلة ووفاة حالتين وبلغت حالات الاشتباه 223 حالة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، وصول جهاز تحليل الـ pcr للمحافظة تمهيداً لنقله وتركيبه بمركز الداخلة صباح الثلاثاء، ووصول لجنة من الطب الوقائي ومكافحة العدوي بوزارة الصحة، لمراجعة الإجراءات بمستشفى الداخلة ومعمل التحاليل، ومستشفى الصدر والحميات المقرر تحويلهم لمستشفى حجر صحي.

ولفت الزملوط، إلى استمرار أعمال الشركة الفنية المسئولة عن تركيب خط الغازات اللازمة لتجهيز مستشفى الصدر والحميات لمستشفى حجر صحي وذلك بإنشاء ١٠ أسرة عناية مركزة و٣٥ سرير إقامة داخلية، كما جرى تنظيم فرق طبية من الطب الوقائي لتقديم التوعية اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة من المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس.

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وأشار إلي، إلزام شركات النقل الجماعي بتوفير المطهرات والكمامات للركاب و تسجيل بياناتهم قبل الرحلة ومراجعتها مع المختصين حفاظاً على سلامة الركاب، مع توفير بوابتي تعقيم (أفراد -سيارات) لمركز الفرافرة لتعقيم الوافدين للمركز، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمستشفى الفرافرة المركزي، وإلزام العمالة الوافدة من خارج المحافظة لمركز الفرافرة، بتقديم ما يفيد توقيع الكشف عليهم قبل الدخول وعدم إصابتهم بفيروس كورونا من قبل.

أوضح المحافظ، أنه جرى توزيع مساعدات عينية وغذائية ل ٢٧٠٠ حالة من العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا بالفرافرة.

كان محافظ الوادي الجديد، أعلن منذ يومين، عن رصد 13 حالة إيجابية لفيروس كورونا بمركز الداخلة، منهم 8 من أطقم طبية بمستشفى الداخلة العام ووفاة حالة إثر إصابتها بالفيروس، وأنه يجري استكمال فحص المخالطين والأطقم الطبية.​