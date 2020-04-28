إزالة 9 حالات بناء مخالف في حملة موسعة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

أسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات بناء بالمخالفة على مساحة ١٠٧٠ متر مربع بالإضافة إلى إزالة حالة أخرى بمدينة ميت أبو غالب على مساحة ٢٠٠ متر، في حضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومحمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، عن تلقي ٣ طلبات للتصالح في مخالفات البناء بفارسكور والزرقا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها خلال الفترة الأخيرة ١٦١ حالة على مساحة ٢٤٣٤٥ متر مربع بمعدل تنفيذ يصل إلى ٨٤.٩٪ وتلقي ٨ طلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وأكدت منال عوض، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة ورصد جميع المخالفات وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء.