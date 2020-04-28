الإمارات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا وخطة لتوسيع نطاق الفحوصات

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وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي، إن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 29984 اختبارا جديدا ساهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 10839 حتى الآن، فيما يصبح عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج 8667 حالة من جنسيات مختلفة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أعلنت المتحدثة عن 6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في الإمارات 82 حالة.

وكان وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، قال السبت الماضي، إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز “بفضل جهود عظيمة من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية”.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي: “خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد مستمرة بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة، وبشكل يومي”، حسب ما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم”.

وشدد العويس على أنه “من الطبيعي أن يرافق زيادة عمليات الفحص، زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، وهي زيادة متوقعة ودليل على أننا نمشي في الطريق الصحيح للحد من انتشار الفيروس”.