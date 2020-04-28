للمرة الثانية.. الجزائر تمدد قيود كورونا إلى 14 مايو

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وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن الحكومة تؤكد مجددا “ضرورة التحلي باليقظة وحس المسؤولية بالنسبة للمواطنين والتجار”، مشيرا ضمنيا إلى قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من انتقال الفيروس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السلطات حتى 29 أبريل إجراءات، منها حظر التجول على مستوى البلاد، وإغلاق المساجد والمدارس والجامعات.
كما لا تزال رحلات النقل العام والخطوط الجوية معلقة، ومنحت الحكومة إجازة مدفوعة الأجر لخمسين في المئة من موظفي الدولة.
لكن تم تقليل ساعتين من مدة حظر التجول، خلال اليومين الماضيين، لمساعدة بعض الشركات على إعادة فتح أبوابها معظم اليوم، بما في ذلك متاجر مواد البناء والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والعطور.
وأكدت الجزائر، وهي مصدّر رئيسي للنفط والغاز، حتى الآن تسجيل 3517 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، ووفاة 432 حالة منها. وبلغ عدد المتعافين من المرض شديد العدوى الذي يصيب الجهاز التنفسي 1558
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