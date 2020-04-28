كورونا.. تأجيل المباراة الوطنية المشتركة (CNC) والمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير (CNAEM)

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تأجيلها المباراة الوطنية المشتركة (CNC)، وكذا المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير (CNAEM)، الخاصة بطلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، والتي كانت مقررة ما بين 18 و30 ماي المقبل.

وأوضحت الوزارة المذكورة، في بلاغ لها، أن التأجيل جاء بناء على القرار القاضي بتمديد الحجر الصحي في بلادنا إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحد من انتشار وباء كورونا.

وأشارت الوزارة المذكورة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق عن التواريخ الجديدة لإجراء هذه المباريات، وذلك عن طريق قنوات التواصل المعتادة.