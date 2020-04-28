نعمان لحلو يكرم الصم والبكم في زمن كورونا-فيديو

يواصل الفنان المغربي نعمان لحلو، تفاعله الفني، مع جائحة كورونا، من خلال سلسلة أغاني “كورونيات”، حيث قام بترجمة أغنيته “كورونا” ، إلى اللغة الإنكليزي، .مرفقة بلغة الإشارة.

وعن خطوته في ترجمة الأغنية، للغة الصم والبكم، قال لحلو على “فايسبوك”: “إن الترجمة للغة الإشارات، وبكل لغة تضخ الأمل في عروق الحياة، آثر الفريق الذي أشرف على سلسلة “كورونيات” أن يمنح فسحة أخرى لشرائح أخرى من الناس للتفاعل مع أغنية تقاطع من خلالها الفن مع التوثيق والتحفيز”.

وأضاف لحلو :”ذوي الاحتياجات الخاصة منا. لهم حق علينا، ومن هذا المنطلق تقاسمنا معهم العمل والأم”.

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وعن ترجمة الأغنية إلى الإنجليزية، فسر لحلو :”ستفتح أمامنا كمغاربة أفقاً لتسويق أحلامنا ونظرتنا للحياة، ومدى تفاعلنا مع قضايا تهم الإنسانية جمعاء”.

وكان نعمان لحلو قد كشف سابقا أن سلسلة كورونيات، لم تنتهي بعد، ولازالت في جعبة طاقمها أغنية واحدة تصدر شهر رمضان، وأخرى بعد نهاية الحجر، في حين قد أصدر سابقا، 5 أغان منهم أغنيته كورونا وأغاني تكريم لكل جنود المجتمع في مواجهة الجائحة، من أداء فنانين آخرين تحت إشرافه.