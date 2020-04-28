امرأة ستينية تفارق الحياة بعد هدم السلطات لبنايتها في تاونات..انتابتها نوبة عصبية وهي تقاوم عملية الهدم

توفيت سيدة في عقدها السادس، اليوم الإثنين، بعد هدم بناية في ملكيتها من طرف السلطات بدوار واد المالح بجماعة تاونات.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن “السيدة المذكورة، البالغة قيد حياتها 60 سنة، انتابتها حالة إغماء، نجمت عن انخراطها، في نوبة عصبية، في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم”.

وشدد المصدر ذاته، أنه “لم يتم تسجيل أي استعمال للقوة من طرف ممثلي السلطات المحلية أو أفراد القوات العمومية الذين جرى تدخلهم لمباشرة عملية الهدم، وفق الطرق والكيفيات المنصوص عليها قانونا”.

وتم نقل المعنية بالأمر على الفور، يقول البلاغ، من طرف المصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بتاونات قصد تلقي الإسعافات الأولية، حيث وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين أن توفيت وهي في الطريق إلى المستشفى.

هذا، وتم وضع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.