شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 852 إصابة جديدة بكورونا و 83 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين عن 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.