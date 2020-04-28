انت الان تتابع منظمة الصحة العالمية: نصف الكرة الجنوبي سيتعلم دروسا من كوفيد يستفيد منها الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعار منظمة الصحة العالمية خارج مقرها الرئيسي في جنيف يوم السادس من فبراير 2020

قال خبير كبير بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي مثل جنوب أفريقيا وتشيلي والأرجنتين وأستراليا تحتاج إلى الدعم حتى يكون بوسعها التعامل مع كل من الإنفلونزا الموسمية ومرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف الدكتور مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن الخبرات التي ستكتسبها تلك الدول في التعامل مع انتشار المرضين في نفس التوقيت ستفيد بشكل كبير دول نصف الكرة الشمالي التي ربما تواجه نفس الموقف خلال ستة أشهر.