الرئيس الأمريكي يؤكد مجددًا عزمه فتح البلاد

المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه إعادة فتح الاقتصاد في بلاده مجددًا، مشيراً إلى أن الأمريكيين يرغبون في العودة إلى العمل في أسرع وقت.

وقال ترمب في المؤتمر الصحفي اليومي بمشاركة لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: إنه التقى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا، مبيناً أن كل أجزاء البلاد في حالة جيدة وستصبح في حالة أفضل، مشيراً إلى أن الإستراتيجية التي اتبعتها إدارته، فعالة، وأسهمت إنقاذ حياة الكثيرين.

وأضاف أن الكثير من الحكام يريدون فتح الولايات وفتح المدارس، لكن لا تزال هناك بعض الولايات غير جاهزة.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها لفيروس كورونا المستجد بالانتشار حول العالم وما سببه من أضرار.

وقال: “نجري حالياً تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالإمكان إيقاف الفيروس من مصدره، ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة”.