شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. ويسري القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت جرينتش)، الموافق 28/أبريل 2020 . ونشرت الجريدة الرسمية، القرار "على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد". وجاء في القرار: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة .1958".

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