شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ننظر في معاقبة الصين بسبب تفشي كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها لفيروس كورونا المستجد بالانتشار حول العالم وما سببه من أضرار.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي بمشاركة لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حالياً تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالإمكان إيقاف الفيروس من مصدره، ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".

كما أكد الرئيس الأمريكي عزمه إعادة فتح الاقتصاد في بلاده مجددًا، مشيراً إلى أن الأمريكيين يرغبون في العودة إلى العمل في أسرع وقت.

وقال: إنه التقى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا، مبيناً أن كل أجزاء البلاد في حالة جيدة وستصبح في حالة أفضل، مشيراً إلى أن الإستراتيجية التي اتبعتها إدارته، فعالة، وأسهمت إنقاذ حياة الكثيرين.