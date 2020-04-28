شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن صحة «كيم»: أرجو أن يكون بخير والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب"، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم: "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط"، وتابع قائلا: "نعم لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير".
وأضاف: "أرجو أن يكون بخير. أعلم عن حالته نسبيا. سنرى.. ربما ستعلمون في المستقبل القريب".
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