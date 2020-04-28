الارشيف / اخبار العالم

«ترامب» عن صحة «كيم»: أرجو أن يكون بخير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن صحة «كيم»: أرجو أن يكون بخير والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ويأمل أن يكون بخير بعد أيام من تكهنات بشأن الحالة الصحية لكيم.

وأضاف "ترامب"، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم: "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط"، وتابع قائلا: "نعم لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير".

وأضاف: "أرجو أن يكون بخير. أعلم عن حالته نسبيا. سنرى.. ربما ستعلمون في المستقبل القريب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» عن صحة «كيم»: أرجو أن يكون بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا