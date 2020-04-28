شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن صحة «كيم»: أرجو أن يكون بخير والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ويأمل أن يكون بخير بعد أيام من تكهنات بشأن الحالة الصحية لكيم.

وأضاف "ترامب"، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم: "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط"، وتابع قائلا: "نعم لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير".

وأضاف: "أرجو أن يكون بخير. أعلم عن حالته نسبيا. سنرى.. ربما ستعلمون في المستقبل القريب".