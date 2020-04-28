شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون يمنيون: خطوة كارثية تنسف جهود السلام لإعادة الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

دعا سياسيون يمنيون إلى ضرورة لملمة الشتات ورص الصفوف لتجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم من فرقة وانقسام، مؤكدين أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بإقامة إدارة للحكم الذاتي في الجنوب وإعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية خطوة كارثية وتنسف جهود السلام لإعادة أمن واستقرار اليمن، وطالبوا بضرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي اعتبروه الضمانة الأهم لاستعادة وحدة بلادهم وانتشالها من الفوضى والخراب، فضلا عن أنه حائط صد ضد المؤامرة الإيرانية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني الإرهابي.

نقطة الصفر

قال الكاتب السياسي عبدالملك اليوسفي: للأسف ما حدث من تطورات في الأزمة اليمنية يعيدنا إلى نقطة الصفر ويعد انقلابا واضحا على الشرعية ومؤسسات الدولة، ويجب التحرك سريعا من أجل عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ما كانت عليه. وشدد على أن أي إجراءات أو آثار تترتب على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي تخالف نصوص «اتفاق الرياض» الذي وضع مسارا سلميا للأزمة.

وثمن اليوسفي جهود التحالف العربي بقيادة المملكة، مشددا على أن المسؤولين السعوديين منذ اللحظة الأولى لأزمة اليمن كانوا حريصين على تغليب مصلحة الشعب اليمني ووقف كافة أشكال العنف والاقتتال، ولكن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كانت تصر دائما على تكريس الانقسامات، ثم جاءت قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي لتعمق الخلافات، لافتا إلى أن اليمنيين كافة يرفضون أي دعوات للانقسام.

تصعيد مرفوض

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وتؤكد الدبلوماسية اليمنية د. عائشة العولقي أن قرارات المجلس الانتقالي تعد تصعيدا خطيرا وغير مبرر وفي وقت ينشد فيه جميع الأطراف اليمنية الهدوء والاستقرار في ظل المخاوف من انتشار جائحة «كورونا» والأجواء الإيمانية التي يفرضها شهر رمضان الكريم. وأشارت إلى أن الخطوة تخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية والنظام الإيراني الذي يطمح في تقسيم اليمن وتحويله إلى إحدى ولايات الملالي، محذرة من أن هذا التصعيد يزعزع استقرار المحافظات الجنوبية ويتعارض مع «اتفاق الرياض».

مطلوب التراجع

وطالب الباحث السياسي ورئيس‏ ‏مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي بضرورة نزع فتيل هذه الأزمة التي تهدد بتعميق الأزمة اليمنية، مشددا على أن المجلس الانتقالي يجب أن يتراجع فورا عن قراراته لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» من أجل خير واستقرار جميع أبناء الشعب اليمني. وأوضح أن اليمنيين يتطلعون لاستعادة الاستقرار بعد أعوام من الفرقة والانقسام وبذل التحالف العربي بقيادة المملكة جهودا كبيرة من أجل دعم الشرعية في اليمن واستعادة دور مؤسسات الدولة وإنهاء مخطط الحوثي للعبث بالدولة لذا فإن انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية ينسف كل هذه الجهود ويدخل اليمن في تعقيدات.

تحذير من الفوضى

ويرى الباحث السياسي عبدالرحيم الليثي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وجماعة الإخوان الإرهابية هم أبرز المستفيدين من انهيار جهود السلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى منذ فترة للانفراد بالسلطة والإطاحة بالحكومة الشرعية في خطوة قد تسقط اليمن في مزيد من الفوضى، مثمنا جهود التحالف العربي بقيادة المملكة ومشاركة الإمارات في حفظ أمن واستقرار اليمن ضد المؤامرة الإيرانية التي تنفذها ميليشيا الحوثي لتمزيق اليمن.