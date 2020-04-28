شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب اليمني»: إعلان المجلس الانتقالي تقويض لجهود السلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني رفضها لإعلان المجلس الانتقالي، ووصفته بأنه تنصل عن اتفاق الرياض وتقويض لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأصدقاء في المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلام ويعد تحديا صارخا لكل الأدبيات والاتفاقيات ذات الصلة. وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن أي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض تعد مرفوضة، مشيرة إلى أن الإعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية أو غيرها هو استمرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة وهو أمر نرفضه رفضا لا مواربة في قطعيته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النواب اليمني»: إعلان المجلس الانتقالي تقويض لجهود السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.