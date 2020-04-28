شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا سيرغم المخابرات الأمريكية على تغيير أسلوب عملها والان نبدء بالتفاصيل

شهد تاريخ الولايات المتحدة حدثين كان لهما أثر كبير على مجريات الأمور في البلاد، وهما الهجوم الياباني المباغت على قاعدتها البحرية في بيرل هاربور بجزر هاواي في السابع من ديسمبر عام 1941، والثاني هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وأدى الحدثان إلى تغيير شامل في كثير من أجهزة الدولة، ولم تسلم منه أجهزة الاستخبارات الأمريكية. لكن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19) سوف تؤدى إلى تغيير أجهزة المخابرات بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالحدثين السابقين.

تحديد العدو

ويقول جريج باركيا، خبير المخابرات المضادة الأمريكي في تقرير نشرته الخميس الماضي مجلة «ذا ناشيونال انتريست» الأمريكية، إن الولايات المتحدة، ومعظم الدول الغربية، تدرس عوامل مختلفة عندما تقوم بتحديد عدو ما، وإنه قضى معظم وقته كمستشار للخدمات المتعلقة بالمخابرات والأمن من خلال شركته المتخصصة في هذا المجال، في مساعدة عملائه في تحديد أعدائهم. إذ إنه بدون تحديد الأعداء وإمكانياتهم بشكل واضح، من المستحيل تنفيذ الإجراءات المضادة الفعالة. ومن هنا تبدأ إجراءات تخفيف شدة أي احتمالات.

وتميل الدول المتقدمة إلى الرغبة في تقييم إمكانيات العناصر النشطة الخارجية، والداخلية أحيانًا، والتي من الممكن أن تؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد أو الصحة العامة. ومن الأمور المهمة أيضًا قدرة الدولة على تصور القوة الضرورية لفرض أهداف سياستها. ومن المهم بالمثل القدرة على الاحتفاظ بسمعة كونها حليفًا يتمتع بالقدرة ويمكن الاعتماد عليه. وهذا هو السبب في أن خمسين دولة تقريبًا شكّلت «تحالف الراغبين» لغزو العراق في عام 2003 ليس لأنها تريد ذلك، ولكن لأنها مضطرة لذلك بسبب المزايا الاقتصادية أو التكتيكية التي تقدمها لها الولايات المتحدة. ويقول جريج إن هذا يذكره بمقولة: «عندما تعطس أمريكا، يصاب العالم كله بنزلة برد».

تأثيرات مختلفة

وتتوافر في جائحة كورونا جميع فئات معايير العدو. فالتأثير الاقتصادي كبير للغاية، وقد أدى إلى محو النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، ورفع معدلات البطالة إلى درجة قياسية. ويتوقع السيناتور الجمهوري شوك جراسلي أن يفوق إجمالي الخسائر الاقتصادية ما سببته هجمات 11 سبتمبر. كما أن التأثير على الصحة العامة صادم أيضًا ويفوق حصيلة قتلى هجمات 11 سبتمبر.

Advertisements

وفي ظل جبهة داخلية مشتتة التفكير، يعمل أعداء الولايات المتحدة في حرية، عسكريًا واقتصاديًا، مستغلين الاستعدادات الأمريكية غير الكافية. وأدى تأثير الفيروس على الاستعداد البحري الأمريكي إلى جرأة الصينيين وإغراقهم سفينة صيد فيتنامية في المياه المتنازع عليها.

وسيكون هناك تحوّل جذري في نموذج العمل؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها أجهزة المخابرات، بشكل جدي، إلى تقييم عدو ليس بشرًا، بغض النظر عما إذا كان قد تم تجهيز الفيروسات عن قصد في إطار تعزيز الحرب البيولوجية، وليس لأى فيروس نقاط ضعف سيكولوجية يمكن استغلالها، ولا يخضع أي مرض لانتفاضة شعبية يمكننا التأثير عليها، والعدوى لا تمتلك هواتف يمكن اعتراضها أو تعقبها، وليس لها مجمعات يمكن تصويرها بالأقمار الاصطناعية، أو تعاملات مالية يمكن رصدها، وليس هناك حارس يمكن تجنيده كجاسوس.

قواعد المخابرات

ومن المعروف أن القاعدة الأساسية في المخابرات هي أن يفكر مسؤولوها كما يفكر العدو. فكيف يمكن التفكير مثل عدو لا يفكر؟

ويقول جريج، الذي قضى خمسة أعوام في الجيش الأمريكي كرجل مخابرات، زار خلالها العراق وأفغانستان، إنه يمكن توقع توسع كبير للغاية في المركز القومي للمخابرات الطبية، التابع لوكالة المخابرات العسكرية التي تنفذ عمليات تجسس لجمع معلومات استخباراتية عن مجموعة كبيرة من القضايا الصحية التي يمكن أن تؤثر على المصالح الأمريكية. وسوف يظهر نوع جديد من أولويات التوظيف للعمل في أجهزة المخابرات، حيث ستكون هناك حاجة لتوظيف أطباء وعلماء لهم خلفيات تتعلق بعلم الأوبئة والانتشار المستمر للأمراض.

وفي الوقت الحالي، يقوم كثير من الأطباء العاملين في أجهزة المخابرات بتقييم صحة زعماء العالم من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي يظهرون فيها. ومن الممكن أيضًا توقع زيادة التركيز على أحد جهود جمع المعلومات الأكثر تحديًا- وهو الجمع السري للعينات البيولوجية، حيث يتم تحليل هذه العينات للتعرف على دلائل تحذر من انتشار محتمل لأي أمراض.

ويؤكد جريج أن أجهزة المخابرات الأمريكية كائن حي، وأنها تعتمد على المعلومات التي ترد إليها من شبكة واسعة النطاق من المصادر، والخبراء، وكذلك البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها باستخدام تكنولوجيا أكثر تقدمًا من أي تكنولوجيا شهدها العالم. وعندما تحدث حالات فشل، فهو فشل حصري تقريبًا، في تحليل المعلومات وليس في جمعها.