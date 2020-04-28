شكرا لقرائتكم خبر عن إيران على حافة الانفجار.. والمعارضة تهدد بثورة تقتلع ديكتاتورية الملالي والان نبدء بالتفاصيل

«برميل بارود القنبلة الاجتماعية» هذه العبارة لم تستخدمها المعارضة الإيرانية، بل استخدمتها وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة للرقابة حول الوضع الحالي في إيران، وتعبير «القنبلة الاجتماعية» هو كناية عن الوضع المرشح للانفجار بقوة في المجتمع الإيراني، وهو المصطلح نفسه الذي تستخدمه المقاومة الإيرانية في تحليلها للظروف الاجتماعية السياسية، أو أن الظروف المواتية للثورة هي حالة يمكن أن تشتعل فيها كل نار محتملة من الانتفاضات الاجتماعية العظيمة وتؤدي إلى انتفاضة على الصعيد الوطني، وانتفاضات 2009 و2017 و2019 كانت انفجارات ضخمة من هذا البركان العظيم.

ويقول عضو المقاومة الإيرانية فريد ماهوتشي إن الصحيفة الحكومية «جهان صنعت» في 13 أبريل الجاري حذرت في مقال بعنوان «الحكومة التائهة بين الخبز والروح» من وقوع كارثة إنسانية كبيرة في داخل إيران ستمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وحول العالم، ويشير المقال إلى نحو 32 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة هم سكان العشوائيات ويعيشون تحت خط الفقر المدقع، ووفقًا للأبحاث الاجتماعية، يقدر عدد سكان طهران القاطنين في العشوائيات بنحو 11 مليونًا.

زلزال شعبي

ويضيف ماهوتشي إنه وبالنظر إلى الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في إيران وحقيقة أن الطبقات الدنيا في البلاد تواجه فقرًا حادًا، فإن أزمة «كورونا» هي كارثة إنسانية كبرى ستتوسع، ويشدد على أن قنبلة العشوائيات من البسطاء الذين يناضلون بكد كل يوم من أجل لقمة عيشهم وحتى لا يموت أطفالهم، هم القوى العاملة الإيرانية والعاطلين عن العمل والبائعين المتجولين وربات المنازل وبقية شرائح المجتمع الذين لديهم مشاكل كبيرة لتأمين لقمة عيشهم قبل كورونا.

مؤكدًا أن هؤلاء هم من زلزلوا الأرض تحت أقدام ديكتاتورية الملالي في انتفاضة نوفمبر 2019، وهم أنفسهم مَن يواجهون أزمة «كورونا» بالإضافة للأزمات الاقتصادية، ولا يملكون شيئًا يخسرونه، وهؤلاء هم الذين يقبعون بين فكي كماشة الضغط «الخبز» و«الروح»، ومخاوفهم الوحيدة هي كسب لقمة عيشهم.

مفيدًا بأن جائحة «كورونا» ستضيف أجزاءً كبيرة من المجموعات الأخرى ذات الدخل المنخفض والمجموعات الضعيفة إلى عدد «المهمّشين» البالغ 32 مليون نسمة.

ووفقًا لذات الوسيلة الإعلامية الحكومية «جهان صنعت» سيصبح عدد المهمشين 60 مليون نسمة، وبذلك سيشكلون الغالبية العظمى من الإيرانيين.

فريسة سهلة

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وقال فريد ماهوتشي إن غالبية الناس الذين يتجولون في مترو الأنفاق والحافلات والشوارع هذه الأيام في ظل الوعود الأنيقة والخيالية لإدارة المدينة دون اتباع البروتوكولات الصحية، هم من فئة الطبقات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المهاجرون وسكان العشوائيات والعمال الموسميون والكادحون، وفي نفس الوقت لا توجد توقعات اقتصادية واضحة للبلاد، والحكومة ضائعة وفي حيرة من أمرها بين اتخاذ قرار بخصوص الإغلاق والتعطيل من عدمه، ويبدو أنها غير قادرة على دفع نفقات معيشة الطبقات الضعيفة في المجتمع بسبب العجز الشديد في الميزانية، ويسود القلق والاضطراب وانعدام الأمل في المستقبل لدى سكان البلاد.

وحذر عضو المقاومة الإيرانية بأن «كورونا» تنصب فخاخها بكل أريحية في المساحة الملوثة لمترو الأنفاق، وفي الطوابير التي تنتظر الحافلة على الأرصفة المزدحمة، وبسبب حاجتهم الشديدة للقمة العيش لأطفالهم الجوعى يضحي المهمشون بحياتهم في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أنهم وأطفالهم، أسهل فريسة لكورونا بسبب «مشاكل التغذية» و«ضعف جهاز المناعة» في أجسامهم.

أعداد لا تصدق

ويتساءل فريد ماهوتشي: هل تدرك الحكومة عواقب تقصيرها؟ هل يعرف النظام أنه إذا استمرت السياسات الحالية، فإن عدد المصابين في البلاد سيصل إلى أعداد لا تصدق، والتي ستؤثر حتى على العالم كله؟ أليس من الأفضل توفير الضروريات اليومية للأشخاص الذين تم خصم دخلهم المنخفض كضريبة، وإغلاق البلد مثل البلدان الأخرى في العالم من أجل الحد من هذه الأزمة الصحية الضخمة المتفشية؟، مشددًا على أنه حان الوقت للحكومة لإغلاق جميع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، ودفع جميع احتياجات وشؤون الناس خلال فترة القيود والحجر الصحي، حتى لو انهار اقتصاد البلاد.

مؤكدًا أن خامنئي وروحاني أصرّا على رمي البسطاء في شراك «كورونا»، وأنهما على استعداد لقتل 60 مليون إيراني من أجل الحفاظ على نظام الجهل مشيرًا إلى أن لدى خامنئي ثروة تقدر بـ 200 مليار دولار.

قنبلة اجتماعية

ويشير فريد ماهوتشي إلى ان مقال صحيفة «جهان صنعت» يعترف بأن المجتمع المجزأ، والافتقار إلى نظام إنتاجي، وعدد كبير من الشركات الصغيرة والخدمات، وتركّز وكثافة الفقراء والمهاجرين والمهمشين في جميع أنحاء البلاد يشبه القنبلة الاجتماعية التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

ويؤكد ماهوتشي أن خامنئي يعلم أن القنبلة الاجتماعية ستنفجر في الوقت المحدد. لهذا السبب، كما في الماضي، وربما أكثر من ذلك، يبذل كل جهوده على القمع، والتخصيب النووي، وبناء الصواريخ والمعدات العسكرية، والحفاظ على قواته القمعية. فهو يريد من خلال تركه «كورونا» يفتك بالمواطنين المشردين، أن يحول هذه القضية فرصة ووسيلة لبقائه وحمايته من السقوط، لكن الشعب الإيراني ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ينوون رمي «كورونا» على خامنئي وأزلامه والقيام بأكبر ثورة في تاريخ إيران للإطاحة به وبنظامه، وسيحققون ذلك بالتأكيد. أصبح صوت القنبلة الاجتماعية الموقوتة الآن أعلى من أي وقت مضى.