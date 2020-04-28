شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تطبيق «اتفاق الرياض» أساس المرحلة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس الإثنين إن الإمارات تعارض قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إعلان الإدارة الذاتية بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وتدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض للسلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بشأن الجنوب.

وأضاف إن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، الذي يمثل تطبيقه كاملا، أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد. وشدد «قرقاش» على ثقته بالمملكة، قائلا: ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض «مطلقة».

وشدد قرقاش على أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن. مضيفا إن بيان التحالف يؤكد ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق، حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية.