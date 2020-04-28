شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: استقرار اليمن في أعلى أولويات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع إن المملكة بذلت وستبذل كل الجهد من أجل الشعب اليمني، مؤكدا أن أمن واستقرار اليمن من أهم أولويات المملكة، داعيا طرفي اتفاق الرياض إلى التعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي 2019.

وأضاف نائب وزير الدفاع: من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه.

وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق إلى سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.