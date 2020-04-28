ترامب يثير الغموض حول صحة زعيم كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغموض في تصريح جديد حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد قال إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي لكنه لن يتحدث في الأمر.



وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه يأمل في أن يكون كيم بخير، دون كشف مزيد من التفاصيل.

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وتابع: "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط... نعم لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير".

وزيادة في الغموض قال ترامب: "أرجو أن يكون بخير. أعلم عن حالته نسبيا. سنرى... ربما ستعلمون في المستقبل القريب".