السودان: تشديدات جديدة لاحتواء «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في 9 ولايات بالسودان، أمر مقلق ومفزع.



وأضاف صالح، في تصريح عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أن السودان لم يصل إلى مرحلة تسطيح منحنى الإصابات بكورونا، ومن ثم يجب مزيد من الالتزام بإجراءات الحظر الشامل وتقليل الحركة في ساعات السماح بالتحول داخل الأحياء.

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وأشار إلى أنه لوحظ زيادة في حركة السيارات اليوم في شوارع الخرطوم، وتم الطلب من الأجهزة المختصة بضرورة تنفيذ الحظر بمزيد من الحزم والصرامة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وطالب بضرورة عدم التنقل بين الولايات، حيث إن الولايات السودانية أغلقت حدودها ولن يسمح بأي انتقال بينها.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 275 حالة، و22 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصا.