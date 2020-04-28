شركات فى مؤتمر ترامب تعلن توفير اختبارات كورونا فى صيدليات CVS فى مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

قدم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى المؤتمر الصحفى اليومى لفريق البيت الأبيض الخاص بجهود مكافحة كورونا مجموعة من الشركات ستوفر اختبارات فحص كورونا فى الصيدليات قريبا.



وقدم ترامب مجموعة من الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثوا عما فعلوه لمساعدة جهود مواجهة كورونا. فى البداية كان ستيف روسكووسكى الرئيس التنفيذى لشركة Quest Diagnostics، الذى تفاخر بأن شركته تجرى حاليًا 50000 اختبار يوميًا.

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وأعلن الرئيس التنفيذى لشركة CVS Health للتو أن سلسلة الصيدليات ستوسع الاختبار إلى 1000 منشأة CVS فى مايو، وهناك ما يقرب من 10000 موقع CVS فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهذا يعنى أن ما يقرب من واحد من أصل 10 مواقع CVS سيكون لديها قدرة على إجراء الاختبارات بحلول الشهر المقبل.

وقال من جانبه، الرئيس التنفيذى لشركة Walgreens، إنه سيضاعف قدرة الاختبار ثلاث مرات. وأشار ممثل إحدى الشركات إلى أنه يستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص كورونا يوميا فى إطار جهود إعادة المواطنين إلى العمل بشكل آمن فى الولايات المختلفة.

وكان اجتمع ترامب مع قادة الأعمال من شركات مثل Walgreens و Rite-Aid و CVS، وقال خلال الاجتماع، الذى التزم فيه الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعية ، إنه تحدث عبر الهاتف مع حكام البلاد.

قال ترامب عن محادثته مع الحكام، بحسب تقرير التجمع الإعلامى للحدث: "كان الجميع سعداء للغاية ، والاختبارات تسير على ما يرام" "منذ ذلك الحين، ما حققناه حقًا ليس أقل من مدهش تحتفظ الولايات المتحدة الآن بالرقم القياسى العالمى للاختبار".