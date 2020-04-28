شفاء عجوز بولندي عمره 100 عام من كورونا

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"الخليج 365" من وارسو : تمكن عجوز بولندي يبلغ من العمر 100 سنة من هزيمة فيروس كورونا بعد تماثله للشفاء التام من المرض.
جاء الإعلان من المستشفى المركزي في العاصمة وارسو، حيث أكدت مسؤولة في المستشفى، نشرت صورتها مع العجوز المتعافي من المرض، أن "السيد بيغوز وهو رجل إطفاء سابق شفي من مرض كورونا".
تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات اليومية في بولندا تشير إلى تعافي نحو 2500 مريض من فيروس كورونا، وإصابة 11902 شخصًا بالمرض منذ بداية الوباء، فيما توفي 562 مريضا.
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