شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة دار المعارف يكشف تفاصيل وفاة عامل بالمؤسسة بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، بيانًا بشأن التفاصيل المتعلقة بوفاة شريف جمال الدين عبد العال، الذى يعمل بالإدارة الفنية (فنى أسانسيرات) بالمؤسسة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن المؤسسة ملتزمة ببروتوكول وزارة الصحة فى التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا منذ صدوره، وأنه فيما يخص المتوفى فإنه حضر إلى العمل يوم ١٩ أبريل الحالى ودرجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وبعرض نفسه على طبيب الدار يشتكى من أسنانه، تم توجيهه بضرورة الذهاب إلى المستشفيات المختصة بمعالجة كورونا.

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وأضاف أنه صباح اليوم الإثنين ٢٧ أبريل علمنا فى المؤسسة بوفاته بمستشفى حميات إمبابة، مشيرًا الى أن شقيق المتوفى يعمل بالموسسة بقسم التجليد واسمه محمود جمال الدين ويسكن معه فى نفس السكن وأن عمال المطبعة لا يحضرون إلى المؤسسة منذ بداية هذا الشهر تقريبًا إلا يومى الخميس والجمعة لطباعة مجلة أكتوبر وبعض الالتزامات الأخرى تجاه عملاء لديهم أعمال سابقة فى المطبعة.

وأكد عبده أنه تم تطهير مبانى المؤسسة وهو إجراء متبع منذ بداية الأزمة، وأن هذا يتم بصفة دورية كل ٣ أيّام وأنه تم فور معرفة الإدارة بحالة الوفاة تم عمل خطابات للمشتبه فى اختلاطهم بالمتوفى والتنبيه عليهم بالعزل الصحى فى منازلهم لمدة ١٤ يومًا مع إعطاء كل منهم خطاب بذلك للذهاب إلى المستشفيات المختصة عند ظهور أية أعراض للمرض.

وتابع عبده أن المتوفى عمره حوالى 35 عامًا وكان يعانى من مرض السكر، مؤكدًا أنه فور العلم بخبر وفاته اليوم اجتمعت لجنة الأزمة المشكلة فى المؤسسة على الفور وتم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة مع إصدار بيان داخلى للعاملين بالمؤسسة بما سبق لتوضيح الأمر والتنبيه على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة