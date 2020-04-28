شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض جهود توعية المواطنين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية الأحزاب والسياسيين، جهود بعض الأحزاب السياسية التى تضمها التنسيقية، لمواجهة فيروس كورونا وتوعية المواطنين. وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنها تضم عددا من الأحزاب السياسية، التى تتضافر جهودها فى كافة القضايا التى تهم المجتمع والمصلحة العامة، وأنه فى إطار المواجهة العامة لفيروس كورونا تأتى هذه الأنشطة من حزب حقوق الإنسان والمواطنة، اضطلاعا بدوره ودعما للجهود المبذولة فى ذلك، من أجل رفع الوعى الصحى لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت التنسيقية، أن حزب حقوق الإنسان والمواطنة أطلق بعض المبادرات وحملات توعوية تحت شعار "احمى نفسك خليك فى بيتك"، ولصق الملصقات التوعوية من قبل التنسيقية، وطباعة ملصقات أخرى كثيرة لتغطية المبادرة التوعوية فى معظم المحافظات بالأماكن العامة والحيوية، كما أن للحزب دور فعال فى تعقيم مصالح حكومية وأماكن عامة فى مختلف المحافظات مع توزيع بعض مواد التطهير والتعقيم والتبرع بكمية كبيرة من الكمامات، وتم إمداد الحجر الصحى بمحافظة دمياط بالمواد الغذائية الهامة والمشروبات والمياه لمواجهة نقص الإمدادات بالتعاون مع مديريات الصحة.

ولفتت إلى انطلاق مبادرة توعية لدعم صندوق "تحيا مصر" لمواجهة الفيروس عن طريق إرسال الرسائل من الهواتف المحمولة على رقم (٣٧٠٣٧)، كما تم أيضا تنظيم المواطنين بالاتفاق مع مكاتب البريد من خلال المدارس القريبة من المنطقة والتنظيم مع الإدارات التعليمية لصرف المعاشات، كما تم أيضاً بالنسبه لمنحة العمالة غير المنتظمة التنسيق مع فروع بنك التنمية والاتئمان الزراعى ومساعدة المواطنين، والتأكيد من وجود الرسالة الخاصة بالصرف.

وتابعت: "تم إمداد المواطنين فى بعض المحافظات غير القادرين بمواد غذائية أساسية لمواجهة تداعيات الفيروس فى البلاد، وتستمر الحملات من قبل الحزب حتى يتم القضاء على الفيروس نهائيا".