شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توجه الشكر للشركة المتحدة لمشاركتها بتوزيع 30 ألف كرتونة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه القائمون على المشروع القومى "حياة كريمة" الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، على مشاركتها بتوزيع ٣٠ ألف كرتونة رمضانية للأهالى في حي "الأسمرات" و"روض السيدة" و "غيط العنب"، انطلاقا من مبدأ الدعم المعنوي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا من أجل تحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

وتأتي هذه المشاركة الرمزية تقديرا من المتحدة للجهود التي يتم بذلها في هذه المبادرة العظيمة التي تهدف لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.

كما تقوم قافلة المتحدة باستكمال الدور الذي لعبته مؤخرا في الدعم المعنوي للمصريين وإشاعة أجواء رمضان المبهجة ووفقا للاحترازات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، كما تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

وتتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.