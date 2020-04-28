شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات الإسكان وفقا لبيان وزيرة التخطيط أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي يرتكز خلال الفترة الحالية علي جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة حوالى 2.1 تريليون جنية فى الـ6 سنوات الماضية، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعا استثماريا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018/ ديمسبر 2019) بتكلفة كلية بلغت 591 مليار جنية للمشروعات المنتهية.

وعدد بيان وزيرة التخطيط الذى ألقته أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة الأخيرة، حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021، أبرز الإنجازات التى تحققت خلال العام ونصف الماضيين في كافة المجالات التنموية، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والإسكان.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإنجازات في قطاع الإسكان على النحو الآتى :

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1- تطوير 159 منطقة عشوائية

2- إنشاء 192 ألف وحدة إسكان

3- تنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م معكب / يوم وبأطوال شبكات قدرت بـ932.1 كم.

4- تنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1.3 مليون متر مكعب / يوم وبأطوال شبكات 2487 كم.