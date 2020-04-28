هل يحق للطالب دخول الامتحان رغم عدم تسجيل البيانات؟ وزير التعليم يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موقف الطلاب الذين لم يسجلوا بيانتاهم على موقع التسجيل لدخول امتحانات أولى وثانية ثانوي.

وقال شوقي في تصريحات له عبر جروب لأولياء الأمور على تطبيق "واتس آب"، إنه إذا كان الطالب سجل بيناته من قبل، فهي مسجلة على الموقع بالفعل ولا يحتاج لإعادة تسجيلها مرة أخرى.

وفشل عدد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في الحصول على الأكواد الخاصة بهم بسبب عدم قدرتهم على فتح الموقع.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، الفترات الزمنية المحددة لكل محافظة لأداء امتحانات نهاية العام، لأولى وثانية ثانوي.

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