​"عربية البرلمان" تشيد بموقف مصر في الأزمة اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العرب بمجلس النواب، تأييده التام للموقف المصري الذي أعلنته وزارة الخارجية تجاه الأوضاع بدولة اليمن الشقيقة، وتأكيدها أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه.

كما أشاد أباظة، في بيان له اليوم، بالموقف المصري الداعم لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد لأهمية الالتزام باتفاق الرياض، والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن الموقف المصري، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضح وصريح بشأن الأزمة باليمن، خاصة تأكيد مصر الداعم لجهود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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