تبدأ صباح اليوم.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.​ اقرأ أيضاً: بعد فرض الطوارئ.. مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن التجمهر والبلطجة بعد قرار السيسي بفرضها.. ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

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