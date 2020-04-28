سوريا / غارات صهيونيّة قرب دمشق ومقتل ثلاثة مدنيّين

وكالات - قتل ثلاثة مدنيين اليوم، الإثنين 27 أفريل 2020، جراء غارات صهيونية إستهدفت صباحا مناطق قرب دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية .

وأوردت "سانا" في خبر عاجل "إستشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق".

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وكانت دمشق قد أفادت سابقا عن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة و"إسقاط غالبيتها".