سوريا / غارات صهيونيّة قرب دمشق ومقتل ثلاثة مدنيّين

وكالات - قتل ثلاثة مدنيين اليوم، الإثنين 27 أفريل 2020، جراء غارات صهيونية إستهدفت صباحا مناطق قرب دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية .
وأوردت "سانا" في خبر عاجل "إستشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق".
وكانت دمشق قد أفادت سابقا عن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة و"إسقاط غالبيتها".
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