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عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا في البليدة بؤرة الفيروس في الجزائر

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 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن مدينة البليدة، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس في البلاد، لم تسجل إصابات جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات.

 

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في المقابل، سجلت ولايات قسنطينة وبرج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 6 وفيات و126 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 425، والإصابات إلى 3382.

 

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