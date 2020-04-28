رئيس وزراء فلسطين: لم يتم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وأن الإصابات استقرت عند 495 إصابة، وأضاف اشتية - في تصريح بشأن مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حالات من الإصابات في العناية المركزة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ذكرت اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

بين الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغت حتى الآن 1097 حالة، فيما سجلت 56 حالة وفاة، وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ - أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

وأوضحت أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يتم

تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية.



وأكدت أن وزارة الخارجية الماليزية أوعزت لسفارتها في الأردن، بشأن الترتيب اللوجيستي للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها إلى دولة فلسطين، لسد احتياجاتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

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وأشار البيان إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تشيلى أكدت أنها تتابع أوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معها، مشيرة إلى أنه تم شفاء المصابة من الجالية ولم يتم تسجيل أى إصابة جديدة.

وأفادت بإنجاز توقيع اتفاقية المساعدة التي قدمتها الجالية بمبلغ نصف مليون دولار لمؤسسة التعاون، التي ستخصصها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أفادت أمس الأحد، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 80 عاما، حيث كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.