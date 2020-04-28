الأردن: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 449 حالة و5 حالات شفاء

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الصحة الأردني تأكيده
وأوضح جابر أن الحالتين الجديدتين هما حالة لسائق قادم من خارج المملكة في منطقة حدود العمري، وحالة لطفل مخالط لأمه المصابة في مستشفى الأمير حمزة.
وأشار وزير الصحة الأردني إلى إجراء ما يزيد على 2800 فحص كورونا لمواطنين، كاشفاً عن زيادة عدد الفحوصات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى ضعف العدد المسجل يومياً.
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